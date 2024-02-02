الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| تاريخ غير مُبشر.. مدرب الزمالك الجديد سقط أمام 6 مدربين فى مصر

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة لمدة موسم ونصف الموسم.

ورغم أن الزمالك تعاقد مع البرتغالي على أمل استعادة الفريق توازنه، إلا أن تاريخ "جوميز" خاصةً أمام المدربين المعروفين والذين سبق لهم العمل في مصر غير مبشر على الإطلاق.

وسبق أن تولى تدريب التعاون وأهلي جدة السعودي، وبني ياس الإماراتي بالإضافة إلى ألميريا الإسباني وعدة أندية برتغالية مثل ماريتيمو وتشافيش وريو أفي بالإضافة إلى ريدينج الإنجليزي.

يكفي أنه عندما كان مدربًا لفريق التعاون السعودي، خاض 5 مباريات ضد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق أهلي جدة ولم يحقق الفوز عليه في أي مباراة حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين.

حتى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي وبيراميدز السابق، تفوق عليه وفاز في 3 مواجهات جمعت بين المدربين عندما كان جوميز مدربًا للتعاون.

ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق الذي قاد المارد الأحمر خلال أشهر قليلة فقط قبل قدوم مارسيل كولر، تفوق على مواطنه جوميز عندما كان الأخير مدربًا لفريق ماريتيمو وفاز عليه في مباراتين بنتيجة 3-1 و2-0.

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، جمعته مواجهتين أمام جوزيه جوميز حيث كانت الأولى عام 2007 عندما كان فيتوريا مدربا لفريق فاتيما والثاني مدربا لفريق ديسبورتيفو أفيس وانتصر فيتوريا بنتيجة 2-1.

والمواجهة الثانية كانت عام 2018، حيث كان فيتوريا مدربا لفريق بنفيكا والثاني مدربًا لفريق ريو أفي وانتصر فيتوريا بنفس النتيجة 2-1.

مانويل كاجودا مدرب الزمالك الأسبق جمعته به مواجهة واحدة عام 2003، حيث كان جوميز مدربا لفريق باكوس فيريرا وخسر أمام ماريتيمو بقيادة كاجودا بهدف دون رد.

ونفس الأمر مع باتريس كارتيرون عام 2017، عندما انتصر النصر السعودي على التعاون بهدفين مقابل هدف.

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