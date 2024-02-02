الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام حوثية: 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة بمحافظة حجة اليمنية

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحـوثيين، أن 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة بمحافظة حجة اليمنية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان قد أعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق لها، بأن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها، ولن تحد من قدراتها العسكرية.

هجمات الحوثيين

وكان قد حذر خبراء واقتصاديون، الكونجرس الأمريكي من تعطل حركة التجارة الدولية وتضرر الولايات المتحدة بسبب الفوضى في البحر الأحمر، نتيجة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن في هذه المنطقة.

وحذرت أكبر شركة شحن في العالم، "MSC"، والعديد من خبراء البيع بالتجزئة والتجارة، الكونجرس، أمس، من أنه إذا لم يتم إيقاف الفوضى في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، فإن الارتفاع في أسعار الشحن سوف ينتشر بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي ويضرب المستهلكين.
 

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الغارات الأمريكية على اليمن استهداف اليمن

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