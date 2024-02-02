4 مصابين إثر تصادم 3 سيارات بصلاح سالم

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع صباح اليوم، بين 3 سيارات بطريق صلاح سالم في محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى هليوبوليس العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "صلاح سالم" بتعطل الحركة المرورية على الطريق إثر حادث تصادم بين 3 سيارات وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبيَّن إصابة 4 أشخاص في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.