الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين إثر تصادم 3 سيارات بصلاح سالم

تصادم 3 سيارات
تصادم 3 سيارات

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع صباح اليوم، بين 3 سيارات بطريق صلاح سالم في محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى هليوبوليس العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "صلاح سالم" بتعطل الحركة المرورية على الطريق إثر حادث تصادم بين 3 سيارات وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبيَّن إصابة 4 أشخاص في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

حادث تصادم صلاح سالم هايبر فتح الله محافظة القاهرة مستشفى هليوبوليس العام الجهات المختصة

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