الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير اقتصادى يكشف أسباب رفع "المركزى" سعر الفائدة 2%

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول الربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيبرفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%

 

أوضح “غراب” في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر وزادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة المقبلة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين، موضحًا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الأصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتابع “غراب” أن القرار يعتبر استباقيًا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته، لأن استمرار ارتفاع التضخم يؤدي إلى ركود اقتصادي، موضحًا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.

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