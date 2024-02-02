دهانات الجزيرة تكشف عن موضة ألوان 2024: لحظة جديدة للإبداع والإلهام



تعلن دهانات الجزيرة عن إطلاق موضة ألوان 2024، وهو مزيج من التراث والابتكار في عالم الألوان المتناغمة. يدعوكم هذا الإعلان لاستكشاف لوحة تعكس فن الحياة بكل جوانبها لنعيش اللحظة بكامل جماليتها، ونسعى تجاه مستقبلٍ متجدد.

تقدم دهانات الجزيرة خمسة مجموعات لونية مختارة ومنسقة بعناية، نتيجة لعدة ورش عمل شارك فيها خبراء ومتخصصون في جوانب مختلفة من الصناعة، مصممون داخليون، مختصوا ألوان، وفنانون تشكيليون، بالاضافة الى مشاركة مميزة من شركة PANTONE® الرائدة في مجال التركيبات اللونية.

تصم كل مجموعة لونية سبعة ألوان مترابطة ومتناغمة، لنتعرف عليها سويا:

أصالة

مستوحاة من تاريخنا الغني، تأتي لوحة الألوان "HERITAGE" لتضفي الاحترام لجذورنا الأصيلة. معانٍ متنوعة تروي قصة التراث الثقافي بطريقة عصرية، تجسد روح الأجداد بينما نعيش في الحاضر.

مستقبل

تأتي عائلة الألوان "FUTURE" بمزيج من الألوان اللامعة ترمز إلى الانفتاح والتجديد. تُشكل مساحة آمنة تمهد الطريق لحياة تدفعنا إلى الأمام بروح مطمئنة وتفاؤل.

رفاه

تأتي "WELL-BEING" بألوان مستوحاة من الطبيعة، تُغذي الروح والعقل والجسم بشكل مستدام وتعكس الراحة والامتنان.

روح

تُجسد عائلة الألوان "SPIRIT" مفاهيم الشفاء والتجديد، تمنحنا مجموعة من الألوان التي تعزز الاتصال بروحنا وتجديد الطاقة.

ديجيتال

من عالم التكنولوجيا الحديثة يأتي "DIGITAL" بمجموعة من الألوان المبتكرة التي تنقلنا إلى عوالم جديدة وتثير الإبداع.

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في دهانات الجزيرة، نؤمن بأن اللون يحمل رسالة أكبر من مجرد دهان - إنه يعكس مشاعرنا وتطلعاتنا وروح الإبداع."

للتعرف على مجموعاتنا اللونية لموضة ألوان 2024 يرجى زيارة موقعنا الألكتروني:

https://jazeerapaints.com/egypt-ar/color-trends?name=2024