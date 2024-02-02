الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نرفض العقاب الجماعى للأونروا

الأونروا
الأونروا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن "الشبهات ضد 12 موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم للعقاب الجماعي للوكالة كلها".

جاء ذلك في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "المفوض العام للأونروا أوضح الإجراءات الفورية المتخذة للتحقيق وتوضيح كافة الملابسات، وأكد للخارجية الروسية أنه في حال تأكدت الشكوك، سيتم معاقبة جميع المسؤولين".

وشدد لازاريني على أن الأونروا "ستخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم".

وبحسب البيان، "أكد الجانب الروسي دعمه لأنشطة الأونروا، التي تعد هيكلًا رئيسيًا لتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين في سياق مشكلة اللاجئين التي لم يتم حلها".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن "الطرفين تطرقا خلال المحادثة أيضًا إلى الوضع الإنساني في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى ضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى جميع المتضررين والمحتاجين".

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