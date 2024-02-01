يسرا تكشف كواليس 17 فيلمًا لها مع الزعيم فى كتاب أشرف شرف الجديد

كشفت النجمة الكبيرة يسرا، كواليس مشاركتها في 17 فيلما لها مع الزعيم عادل إمام، في الكتاب الجديد للكاتب الصحفي أشرف شرف، والذي يحمل اسم (دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم) الصادر عن داري تويا وطفرة للنشر والتوزيع.

حكت أن علاقتها بالزعيم بدأت في فيلم (أذكياء لكن أغبياء)، حيث لعبت دور شقيقته في هذا الفيلم ومن بعده توالت العديد من الأعمال من بينها (الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، المولد، الإنس والجن، كراكون في الشارع) وغيرها.

أوضحت يسرا أن عادل إمام بالنسبة لها الرمز والقيمة وشال الفن المصري على أكتافه لأكثر من 50 عاما.

يذكر أن كتاب (دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم) يعد الكتاب الأول لأشرف شرف، والذي يعمل كنائب لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وهذا الكتاب يضم العديد من الأسرار والحكايات التي تنشر عن زعيم الفن المصري والعربي عادل إمام.