الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بثنائية نظيفة.. سيراميكا كليوباترا يضع قدمه بالمربع الذهبي لكأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

نجح فريق سيراميكا كليوباترا، في خطف بطاقة التاهل للمربع الذهبي بكأس رابطة الأندية المحترفة، عقب فوزه على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات ربع نهائي المسابقة المحلية، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

أفتتح التسجيل أولا، لـ"سيراميكا كليوباترا"، أحمد ياسر ريان، في الدقيقة الـ9، بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي للمهاجم الذي سدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ30، يهدي شريف رضا مدافع سموحة، هدفا ثانيا لسيراميكا كليوباترا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الـ58، يحرم القائم الأيمن سيراميكا كليوباترا، من هدفا ثالثا، عقب رأسية رائعة من محمد التوني داخل منطقة الجزاء.

وشهدت أحداث المباراة، إلغاء حكم الساحة محمد العتباني، هدفا ثالثا لـ"سيراميكا كليوباترا"، سجله اللاعب المغربي أحمد بلحاج بداعي وجود تسلل، وذلك في الدقيقة الـ65، من عمر المباراة.

 

وكان سيراميكا كليوباترا بدأ المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: محمد توني  - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.

 

أما تشكيل سموحة، كان التالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا وميدو مصطفى، وبركات حجاج ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة، وأحمد خالد وأبوبكر ليادي.

خط الهجوم: لحسن دهدوه وفادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمد أشرف وعبدالرحمن عامر، وطارق علاء ومحمد المغربي، وإسلام جابر ومحمد عصام، ومصطفى البدري وحسام حسن، ومحمد سعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، عقب فوزه الساحق على المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

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