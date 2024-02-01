الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهندس أمن سيبراني: لا بد من تعلم التعامل بأمان مع تقدم التكنولوجيا (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور محمد صبحي، مهندس أمن سيبراني، إن مع تقدم التكنولوجيا وكلما كانت أكثر تطورًا، زادت خطورتها لذا، لا ينبغي أن نثق في التكنولوجيا من خلال مشاركة الصور والبيانات التي قد تنعكس بشكل ضار على الأشخاص.

أضاف خلال فيديو بثته "الدستور"، أن كتاب "فنون الحماية من الاختراق (الهاكرز)" من تأليف الكاتب والمهندس السعودي سعد المالكي، والذي يشارك به ضمن إصدارات دار تكوين للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، يتناول نبذة مختصرة عن الأمن السيبراني وكيفية التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأمان، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة من عمليات الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.

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تفاصيل معرض القاهرة للكتاب

تأتي دورة معرض الكتاب 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

 واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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