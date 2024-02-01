الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار - 2"

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار

اختتمت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك "إعصار - 2" الذى نفذته عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، واستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

 تفاصيل المرحلة الختامية للتدريب

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية.

كما تم تنفيذ عددًا من الرمايات غير النمطية التى أظهرت المستوى الراقى والمهارات الفنية العالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية

وألقى اللواء أح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لكلا الجانبين.

ومن جانبه أشاد السفير الهندى بالقاهرة بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية الهندية والإحترافية التى ظهرت عليها القوات المشاركة أثناء تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

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