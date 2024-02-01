رانيا يحيى لـ"الشاهد": دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الفنانون من مطربين وملحنين كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر 1973.

وأضافت "يحيى"، خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “حرب الاستنزاف خلقت حالة شحن كبيرة لدى الشعب المصري وصولا لحرب 1973، والفنان مطرب أو ملحن كان له دور كبير في نصر أكتوبر، علي رأسهم إم كلثوم”.

وتابعت: “ولا ننكر دور الملحنين ومنهم بليغ حمدي وجلسوه علي الجبهة وتكون ألحانه وليدة اللحظة، كذلك علي إسماعيل وتوزيعاته الكبيرة، وكل الأغاني التي عبرت عن هذه الفترة، وحتي الآن نسمعها”.

وأكملت: “في 25 يناير 2011، تم تشغيل هذه الأغاني الوطنية في الميدان، وفي 2013 كانت الأغاني تملأ الميدان واستخدمت أغاني نصر أكتوبر للتعبير عن الفرحة بنجاح ثورة يونيو 2013، والعجيب أنه لأكثر من 70 سنة تظل هذه الأغاني مستمره وعايشة، وده بيأكد أهمية دور الأغنية والكلمة”.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.