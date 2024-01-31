"الدستور" تهنئ الزميل مصطفى دياب بمناسبة زفافه

وسط حالة من الفرحة والسعادة، احتفل الزميل مصطفى دياب مراسل محافظة الإسماعيلية بقسم المحافظات بجريدة الدستور بحفل زفافه، على العروس هدير محمود المعلمة في المدرسة البريطانية.

وأقيم حفل الزفاف بقاعة ريفيرا بالإسماعيلية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، في الأول من يناير، بحضور أسرة العروسين، وكوكبة من الزملاء الصحفيين، وعدد من قيادات تحرير المؤسسات الصحفية، وعدد من القيادات الشخصيات العامة والمرموقة في المجتمع، وسط حالة من الفرح والبهجة والسرور.

ويتقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير وأسرة جريدة الدستور للعروسين بأسمى التهاني، بمناسبة الزفاف، مع التمنيات لهم بدوام السعادة والخير فيما هو قادم.