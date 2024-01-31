تخلع زوجها بعد إصابته بحروق فى وجهه: «يرفض التجميل»

طلبت زوجة الخلع من زوجها، بعد إصابته بحروق فى مصنع الجلود الذى يعمل به، بحجة عدم قدرتها على النظر فى وجهه، فضلًا عن خلافات زوجية سابقة على الحادث.

قالت الزوجة فى الدعوى المقيدة برقم ٨٥٢٢ لسنة ٢٠٢٤ بمحكمة الأسرة بشبين الكوم: «تزوجته منذ ٤ سنوات رغمًا عنى، بعدما أجبرتنى أسرتى، ورفضت ارتباطى بزميلى فى العمل مبررين سوء خلقه، حاولت تقبله بكل الطرق الممكنة، لكن الحياة كانت أشبه بالسجن».

وأضافت: «منذ زواجنا، وهو يعتدى علىّ بالضرب على أتفه الأسباب، كان يجبرنى على خدمة أهله، ولم يكن بيننا حب، أو مودة، وتركت منزل الزوجية مرات عديدة، وطلبت الطلاق، وفى كل مرة يجبرنى أهلى على العودة».

وقالت الزوجة إن زوجها أصيب فى حريق بالعمل، واحتجز لفترة طويلة، وخرج مشوه الوجه والجسد، وطلبت منه إجراء عملية تجميل، فرفض ذلك، مبررًا فقره، رغم امتلاكه أفدنة زراعية.

واختتمت: «أصبحت لا أطيق النظر إليه، وطلبت منه كثيرًا العلاج فرفض وطردنى من منزل الزوجية، وحاول إعادتى فرفضت ورفعت دعوى خلع».