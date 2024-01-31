سفير الاتحاد الأوروبى: تنسيق وثيق مع مصر حيال الأزمة فى قطاع غزة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر على التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبى ومصر حيال الأوضاع فى قطاع غزة، مشيرًا إلى البيان المشترك الصادر الأسبوع الماضى فى ختام اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى عقد ببروكسل الذى تضمن نقاطا تتعلق بالأزمة فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للسفير كريستيان برجر على هامش غذاء عمل إقامة سفير الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية إلى الإسكندرية بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى مصر.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى الاجتماعات التى عقدت الأسبوع الماضى ببروكسل بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ووزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، وأيضًا بين الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الفلسطيني، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي مع وزير خارجية إسرائيل في محاولة لإيجاد حل للأزمة الدائرة في غزة وذلك على ضوء حرص الاتحاد الأوروبى على التحاور مع الشركاء فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن الاجتماعات تمحورت حول الخطوات القادمة وضرورة التوصل إلى حل سياسى وتنفيذ حل الدولتين.

من جانبه، أكد السفير الاسبانى بالقاهرة ألبارو إيرانثو أهمية وقف اطلاق النار فى غزة، مشيرًا إلى أنه خلال نحو ثلاثة أشهر منذ اندلاع الأزمة فى غزة فقد أكثر من ٢٦ ألفًا من الفلسطينيين حياتهم وهو ما يتطلب وقف إطلاق النار.

وشدد على أنه من حق الفلسطينيين أان يقيموا دولتهم، وأن تعيش إسرائيل فى سلام إلى جانب الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده دعت إلى أهمية عقد مؤتمر للسلام فى أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.. قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إن الاتحاد يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.. معربًا عن التطلع إلى أن تسهم مهمة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة إلى زيادة نفاذ المساعدات إلى القطاع.

واستعرض السفير برجر شحنات المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية التى قدمها الاتحاد للسكان الفلسطينيين بالقطاع والتي تصل إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وعن الخطة المقبلة بخصوص تمويل الأونروا، قال برجر إننا ندعم ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة القيام بتحقيقات فى المزاعم الإسرائيلية الخاصة باتهام عدد من موظفى الأونروا بالضلوع فى احداث السابع من اكتوبر.. مشيرًا إلى أن المفوضية والمؤسسات الأوروبية أكدت استمرار مساندة الأونروا لأن السكان الفلسطينيين بحاجة إلى هذا الدعم.

ومن ناحيته.. قال السفير الإسبانى إن بلاده قامت بمضاعفة التمويل للفسلطينيين الذين هم في أشد الحاجة إليه.

وحول الوضع فى البحر الأحمر وباب المندب، قال السفير كريستيان برجر إن الهجمات فى البحر الأحمر تؤثر على الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر الأسبوع الماضى إطلاق مهمة لحماية السفن وحفظ الأمن بالبحر الأحمر.

وحول الوضع فى غزة وموقف الاتحاد من محاولات تهجير الفلسطينيين من القطاع، قال السفير الأوروبى إن موقف الاتحاد واضح بشأن الأحاديث والأطروحات الخاصة بمسألة التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة ويرفض ذلك بشكل قاطع.