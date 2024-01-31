السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

بعد العثور على عبوة مشبوهة..

قال سفير إسرائيل في السويد زيف نيفو كولمان، اليوم الأربعاء، إن سفارته "تعرضت لمحاولة هجوم"، معربًا عن شكره للسلطات السويدية على ردها السريع لحماية السفارة.

وأضاف السفير على حسابه بموقع إكس، تويتر سابقًا: "تم العثور على جسم مشبوه خارج السفارة، وقالت الشرطة إنها تعتقد أنها عبوة ناسفة وأنه سيتم تدميرها"، مؤكدا: "لن يخيفنا الإرهاب".

فيما قالت الشرطة السويدية، الأربعاء، إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم ويجري التحقق منه.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا.

وأضاف المتحدث أن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الشيء الذي عثُر عليه لحين التحقق منه.