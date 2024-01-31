الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة تطلق قوافل بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تجرى محافظة الجيزة العديد من الإجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والتحصين ضد الأمراض الموسمية وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.
 

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تكليفاته لمدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف جهود المتابعة والفحص وتسيير القوافل العلاجية بالقرى والمزارع ونقاط تربية الماشية والطيور بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.


وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة وجهت مديرية الطب البيطرى حملاتها الرقابية بالأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما، والتى تمكنت من تحرير 34 محضر مخالفة لضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.
 

 توجيه 5 قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة القاهرة

 

وحفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة تم توجيه 5 قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة القاهرة والهيئة القبطية الإنجيلية بنطاق قرى العياط وأطفيح وأبوالنمرس، نجحت فى إجراء الفحوصات وعلاج 3000 رأس ماشية وتحصين وتجريع 215 ألف رأس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى وادى المتصدع وجدرى الضأن والجلد العقدى.


كما تم سحب عينات لعدد 36 مزرعة طيور، للتأكد من خلوها من مرض إنفلوانزا الطيور، وتحصين وتجريع عدد 45 ألف طائر ضد المرض، بالإضافة إلى إجراء اختبارات البروسيلا والدرن لعدد 41 ألف رأس ماشية. 


وفى إطار خطة تحسين السلالات تم تلقيح 1000 رأس ماشية بسلالات محسنة تمتاز بزيادة فى كميات الألبان واللحوم ذات جودة عالية. 


كما تضمنت فعاليات القوافل عقد 54 ندوة إرشادية وزيارات للمنازل لتوعية المربين والمواطنين بنطاق القرى بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض، وضرورة المتابعة مع الوحدات البيطرية، للتأكد من خلو الماشية والطيور من أي أمراض حفاظًا على ثرواتهم ولتحسين الإنتاجية.

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