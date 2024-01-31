الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المخابرات الأوكرانية تعترف بتقدم القوات الروسية على بعض الجبهات

القوات الروسية
القوات الروسية

اعترف مدير المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أمس الثلاثاء، بتحقيق القوات الروسية تقدمًا ميدانيًا واضحًا على جبهات القتال في منطقة العمليات الخاصة، وتحديدًا قرب مدينة أفديفكا في مقاطعة دونيتسك.

وقال بودانوف لقناة "رادا" الأوكرانية: "لسوء الحظ بالنسبة لنا، ما زالت القوات الروسية تحقق تقدمًا سريعًا في بعض المحاور، وهذا ما حدث بالقرب من أفديفكا".

وأضاف بودانوف أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت في موقف "دفاعي" منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأفديفكا هي مدينة تقع في إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وفي سبع سنوات، حولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة.

وتكمن أهمية هذه الضاحية في إمكانية استخدامها لفرض "السيطرة الكاملة بالنيران" على مدينة دونيتسك نفسها.

ونشر "المعهد الأمريكي لدراسات الحرب" خريطة تظهر تقدم الجيش الروسي على محور دونيتسك وتحريره بلدة فيسيلويه، وتحقيقه المزيد من التقدم جنوب غربي مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأظهر تقرير المعهد الأمريكي سيطرة القوات الروسية على بلدة فيسيلويه شمال شرق أرتيوموفسك (باخموت) التي حررها الجيش الروسي أيضا الخريف الماضي.

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