الإذاعة البريطانية: نصف المبانى فى قطاع غزة دمرت

ذكرت تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، استنادًا إلى تحليل لبيانات الأقمار الصناعية، أن نصف المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة الأخبار البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، فإن ما بين 144.000 إلى 175.000 مبنى في جميع أنحاء قطاع غزة تضررت أو دمرت - أي ما بين 50% إلى 61% من جميع المباني هناك.

ووفقًا للتقرير، ففي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة - حيث تركز القتال خلال الأسابيع القليلة الماضية - تم تدمير أو تضرر أكثر من 1500 مبنى في الأسبوعين الماضيين فقط.