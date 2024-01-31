الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإذاعة البريطانية: نصف المبانى فى قطاع غزة دمرت

قطاع غزة
قطاع غزة

ذكرت تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، استنادًا إلى تحليل لبيانات الأقمار الصناعية، أن نصف المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة الأخبار البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، فإن ما بين 144.000 إلى 175.000 مبنى في جميع أنحاء قطاع غزة تضررت أو دمرت - أي ما بين 50% إلى 61% من جميع المباني هناك.

ووفقًا للتقرير، ففي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة - حيث تركز القتال خلال الأسابيع القليلة الماضية - تم تدمير أو تضرر أكثر من 1500 مبنى في الأسبوعين الماضيين فقط.

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى