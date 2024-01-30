الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلًا فى غزة

شهداء
شهداء

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.

 

وذكرت مصادر في قطاع الدفاع المدني أن القصف الإسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد 20 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.

 

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عمارة جاسر في خان يونس جنوب القطاع.

 

يُذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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