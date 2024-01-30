عاجل.. تقرير أمريكى يكشف تفاصيل صفقة الرهائن الجديدة بين الاحتلال الإسرائيلى وحماس

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أنه تم الاتفاق على إطار واسع لـ إطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار، بين المفاوضين في باريس في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المسؤول للشبكة الأمريكية، إنه على الرغم من وجود إطار عمل أساسي يشعر المفاوضين أن بإمكانهم المضي قدما فيه، إلا أن "التفاصيل سيكون من الصعب للغاية" العمل عليها.

وعلى الرغم من أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار، يوم الاثنين، إلى أن هناك مخاوف بشأن "الشروط غير المقبولة".

ونفت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على صفقة جديدة للرهائن.

ووفقا للشبكة الأمريكية يدعو الإطار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن المدنيين خلال فترة توقف مدتها 6 أسابيع، مع إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل مقابل كل رهينة مدني يعود من غزة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسجونين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل جنود الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن حدوث توقف أطول بعد الأسابيع الـ 6 للمراحل اللاحقة.

ويتكون الإطار من مزيج من المقترحات المختلفة المقدمة من إسرائيل وحماس وقطر ومصر، إلى جانب أفكار إضافية من الولايات المتحدة، واختلفت المقترحات حول مدة الوقفة ونسب تبادل الأسرى والرهائن.