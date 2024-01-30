الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيلاروسيا والصين توقعان خارطة طريق لحماية البيئة وسط أزمة تغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

أكدت الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسية، أنه تم التوقيع على خارطة طريق تعاونية مع الصين لحماية البيئة وسط أزمة تغير المناخ، وذلك للفترة من 2024 إلى 2026.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة - وفقًا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - أن الوثيقة ستساهم في تعزيز العلاقات البيلاروسية - الصينية المشتركة، وستعمل على زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف أن خارطة الطريق تحدد العديد من المبادرات التعاونية التي تهدف لمعالجة التأثير البشري الضار على البيئة، وتتمثل أهدافها الأساسية في خلق ظروف معيشية مواتية للسكان، وتحسين البيئة، والتخفيف بشكل فعال من تغير المناخ والتكيف معه من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وسليمة بيئيًا.

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