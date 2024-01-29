مليون و300 ألف زائر لمعرض القاهرة للكتاب فى 4 أيام

استمر الإقبال الجماهيرى الكبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٥، لليوم الخامس على التوالى، اليوم، منذ فتح أبوابه أمام الجمهور، الخميس الماضى الموافق ٢٥ يناير الجارى.

وتوافدت مختلف الشرائح العمرية أمام بوابات المعرض المقام فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، منذ العاشرة صباح أمس، إلى جانب توافد عدد كبير من حاملى الجنسيات العربية والأجنبية.

وحرص حاملو الجنسيات العربية والأجنبية على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التى تقام ضمن أعمال معرض القاهرة الدولى للكتاب، بهدف التعرف على مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية، خاصة مع احتضان الدورة الحالية ١٢٠٠ دار نشر من ٧٠ دولة.

وانتشر متطوعون فى جميع أنحاء المعرض، للرد على استفسارات الجمهور وإرشادهم، وتسهيل عملية وصولهم إلى الأجنحة المختلفة، وكذلك أماكن الندوات والفعاليات، مع إتاحة الموقع الرسمى للمعرض خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى ٥ صالات.

وبإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذى يرغب فى التوجه إليه بسهولة، مع توصية الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المعرض، لتخطى أى قوائم انتظار عند الدخول.

وشهد اليوم الرابع من فعاليات الدورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أمس الأول، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد الزائرين ٢٥٤ ألفًا و١٩٠ زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، الخميس الماضى، إلى نحو مليون و٢٦٤ ألفًا و١٧٣ زائرًا.

وسجل معرض القاهرة الدولى للكتاب مشاركة قوية من الجمهور فى الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التى حرص المنظمون على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفى مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات «البرنامج الثقافى»، و«ضيف الشرف».

كما شهدت بوابات الدخول انسيابية فى الحركة، وساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكترونى للمعرض فى منع التكدس عند الدخول، فى خطوة جعلت زيارة الأسر إلى معرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

تأتى هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتقام فعالياتها حتى ٦ فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجرى اختيار العالم الأثرى الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، ويعقوب الشارونى، الكاتب والصحفى أحد رواد أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى، شخصية معرض الطفل، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض.