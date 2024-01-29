رئيس الجبلاية يستفسر من فيتوريا عن سبب غضب لاعبى الفراعنة

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غضب لاعبى الفراعنة من البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى .

وأكد المصدرأن جمال علام رئيس اتحاد الكرة استفسر من فيتوريا، خلال الجلسة التى عقدت أمس فى كوت ديفوار، عن سبب حالة الاحتقان داخل صفوف المنتخب الوطنى، وغضب بعض اللاعبين من المدير الفنى و رغبتهم فى عدم استمرار فيتوريا فى منصبه خلال الفترة المقبلة .

وهو الامر الذى أغضب المدرب البرتغالى كثيرا بسبب تلميحات جمال علام بوجود خلافات داخل الفريق، لكن فيتوريا فضل عدم الرد على ما قاله رئيس اتحاد الكرة، مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث داخل منتخب مصروالجميع على مستوى المسئولية .

فى الوقت نفسه جاءت تصريحات فيتوريا عقب المباراة غير متطابقة تماما مع ما قدمه منتخب مصر خلال المباريات التى خاضها منذ انطلاق بطولة أمم افريقيا، وخاصة مباراة الكونغو التى ظهر خلالها منتخب مصر متواضع للغاية، ولجأ للدفاع بشكل غير جيد بسبب الهجوم المتواصل من جانب منتخب الكونغو، حيث انتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 واستمر التعادل فى الوقت الإضافى الذى سيطر عليه منتخب الكونغو بشكل كامل حتى حقق الفوز بضربات الجزاء الترجيحية .

وتحدث فيتوريا عن نجاحه فى إعداد منتخب مصر لهذه البطولة بشكل جيد ، وأن اللاعبون لم يقصروا، ولكن هناك معوقات واجهت فريقه منذ انطلاق البطولة، أبرزها الإصابات قبل البطولة وأثنائها، وأن توديع البطولة ليس نهاية الأمر لان التاريخ يقول إن مصر فريق كبير، ولكن هناك متغيرات كثيرة في الكرة الإفريقية وهناك منتخبات تطورت بشكل كبير، وهناك منتخبات كبيرة ودعت البطولة قبل منتخب مصر.