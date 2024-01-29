الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الجبلاية يستفسر من فيتوريا عن سبب غضب لاعبى الفراعنة

فيتوريا
فيتوريا

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غضب لاعبى الفراعنة من البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى .

وأكد المصدرأن جمال علام  رئيس اتحاد الكرة استفسر من فيتوريا، خلال الجلسة التى عقدت أمس فى كوت ديفوار، عن سبب حالة الاحتقان داخل صفوف المنتخب الوطنى، وغضب بعض اللاعبين من المدير الفنى و رغبتهم  فى عدم استمرار فيتوريا فى منصبه خلال الفترة المقبلة .

وهو الامر الذى أغضب المدرب البرتغالى كثيرا بسبب تلميحات جمال علام بوجود خلافات داخل الفريق، لكن فيتوريا فضل عدم الرد على ما قاله رئيس اتحاد الكرة، مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث داخل منتخب مصروالجميع على مستوى المسئولية .

فى الوقت نفسه جاءت تصريحات فيتوريا عقب المباراة غير متطابقة تماما مع ما قدمه منتخب مصر خلال المباريات التى خاضها منذ انطلاق بطولة أمم افريقيا، وخاصة مباراة الكونغو التى ظهر خلالها منتخب مصر متواضع للغاية، ولجأ للدفاع بشكل غير جيد بسبب الهجوم المتواصل من جانب منتخب الكونغو، حيث انتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 واستمر التعادل فى الوقت الإضافى الذى سيطر عليه منتخب الكونغو بشكل كامل حتى حقق الفوز بضربات الجزاء الترجيحية .

وتحدث فيتوريا عن نجاحه فى إعداد منتخب مصر لهذه البطولة بشكل جيد ، وأن اللاعبون لم يقصروا، ولكن هناك معوقات واجهت فريقه منذ انطلاق البطولة، أبرزها الإصابات قبل البطولة وأثنائها، وأن توديع البطولة ليس نهاية الأمر لان التاريخ يقول إن مصر فريق كبير، ولكن هناك متغيرات كثيرة في الكرة الإفريقية وهناك منتخبات تطورت بشكل كبير، وهناك منتخبات كبيرة ودعت البطولة قبل منتخب مصر.

 

 

 

 

اتحاد منتخب فيتوريا الفراعنة الجبلاية

مواد متعلقة

فيتوريا يكرر إخفاق أجيرى مع مصر في كأس الأمم الإفريقية

لو فاتك التريند| خطايا فيتوريا التي أطاحت بالمنتخب من أمم إفريقيا.. و"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل