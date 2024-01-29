الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سفير مصر بالنرويج يكشف ضغوط شركات الأدوية في ندوة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال عمرو رمضان، سفير مصر بالنرويج، إن شركات الأدوية تقوم بالضغط على أسواق الدول النامية لخروج العقاقير الرخيصة من الأسواق وفرض الأدوية الجديدة ذات الأسعار المرتفعة.

أضاف رمضان، فى ندوة " ذكريات دبلوماسية" ضمن فعاليات القاعة الدولية ببلازا 2 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55، أن تلك الشركات قامت فى وقت ما بحملة ضد د.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة حيث شنت حملة ضده لما أعلنه بالتزام مصر بالحفاظ على سياساتها الخاصة بالتشهير المناسب للأدوية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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"البحرينية المصرية" تركز على التوعية الثقافية للأطفال في معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240129-WA0565
IMG-20240129-WA0565
معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجنحة معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب إصدارات روافد في معرض الكتاب

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