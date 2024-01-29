سفير مصر بالنرويج يكشف ضغوط شركات الأدوية في ندوة بمعرض الكتاب

قال عمرو رمضان، سفير مصر بالنرويج، إن شركات الأدوية تقوم بالضغط على أسواق الدول النامية لخروج العقاقير الرخيصة من الأسواق وفرض الأدوية الجديدة ذات الأسعار المرتفعة.

أضاف رمضان، فى ندوة " ذكريات دبلوماسية" ضمن فعاليات القاعة الدولية ببلازا 2 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55، أن تلك الشركات قامت فى وقت ما بحملة ضد د.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة حيث شنت حملة ضده لما أعلنه بالتزام مصر بالحفاظ على سياساتها الخاصة بالتشهير المناسب للأدوية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.