الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطاردة في الشارع والسبب طفل يتيم.. والد ضحية الباجور: "كان سندي أنا و3 بنات"

والد المجنى عليه
والد المجنى عليه

دفع شاب حياته ثمنًا لمشاجرة نشبت بينه وصاحب قهوة في  قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقال  مسعد شعبان عزب، والد الضحية “أحمد” إن نجله ووحيده كان السند الوحيد له و3 من إخوته.

وتابع والد الضحية لـ"الدستور"، ابني كان يعمل في إحدى شركات الغاز ويستغل وقت إجازته للعمل على “توك توك” للمساعدة في مصروفات البيت.

تفاصيل الحادث

“مسعد” قال إن نجله يوم الحادث، خرج لأداء صلاة العشاء وبعدها توجه إلى المقهى لزملائه وهناك حدثت مشادة بينه وبين صاحب المقهى بسبب واقعة قديمة منذ أسبوعين، وتتمثل في تعهد نجله بسداد ثمن كرسي كسره أحد الطلاب من اليتامى المترددين على المكان دفاعا عنه، وعند وصوله الي المقهي طالبه صاحبها  بثمن الكرسي وبدأ بالحدث بصوت عالي وبطريقة مزعجة.

وأضاف والد الضحية، أن المتهم دفع نجله على الأرض وقام بضرب المتهم بالقلم فتدخل الحضور وطلبوا من أحمد الانصراف وبالفعل خرج المجني عليه إلى الشارع ليعود لمنزله.

وأردف الأب: طارد المتهم إبني في الشارع وضربه بسكين وعندما نظر له المجني عليه وانهال  عليه بضربه أخرى في الصدر أودت بحياته في الحال. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ مشاجرة نتج عنها مقتل شاب بقرية أبشيش التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث للتحقيق في الحادث.


وبالانتقال والفحص تبين مقتل أ، م ر سائق توكتوك بطعنة في الصدر، وجر نقله للمستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تم التحفظ على صاحب الكافتيريا المتهم بالقتل

محافظة المنوفية مقتل شاب على يد قهوجي قرية أبشيش مركز الباجور حزن والد الشاب

مواد متعلقة

آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

مقتل سائق توك توك على يد قهوجى فى المنوفية

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل