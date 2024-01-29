مطاردة في الشارع والسبب طفل يتيم.. والد ضحية الباجور: "كان سندي أنا و3 بنات"

دفع شاب حياته ثمنًا لمشاجرة نشبت بينه وصاحب قهوة في قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقال مسعد شعبان عزب، والد الضحية “أحمد” إن نجله ووحيده كان السند الوحيد له و3 من إخوته.

وتابع والد الضحية لـ"الدستور"، ابني كان يعمل في إحدى شركات الغاز ويستغل وقت إجازته للعمل على “توك توك” للمساعدة في مصروفات البيت.

تفاصيل الحادث

“مسعد” قال إن نجله يوم الحادث، خرج لأداء صلاة العشاء وبعدها توجه إلى المقهى لزملائه وهناك حدثت مشادة بينه وبين صاحب المقهى بسبب واقعة قديمة منذ أسبوعين، وتتمثل في تعهد نجله بسداد ثمن كرسي كسره أحد الطلاب من اليتامى المترددين على المكان دفاعا عنه، وعند وصوله الي المقهي طالبه صاحبها بثمن الكرسي وبدأ بالحدث بصوت عالي وبطريقة مزعجة.

وأضاف والد الضحية، أن المتهم دفع نجله على الأرض وقام بضرب المتهم بالقلم فتدخل الحضور وطلبوا من أحمد الانصراف وبالفعل خرج المجني عليه إلى الشارع ليعود لمنزله.

وأردف الأب: طارد المتهم إبني في الشارع وضربه بسكين وعندما نظر له المجني عليه وانهال عليه بضربه أخرى في الصدر أودت بحياته في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ مشاجرة نتج عنها مقتل شاب بقرية أبشيش التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث للتحقيق في الحادث.



وبالانتقال والفحص تبين مقتل أ، م ر سائق توكتوك بطعنة في الصدر، وجر نقله للمستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تم التحفظ على صاحب الكافتيريا المتهم بالقتل