الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 5 محافظات

قوافل حياة كريمة
قوافل "حياة كريمة" الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليوم وغدًا الموافقين 29 و30 يناير 2024. 

وتتضمن القافلة الطبية تخصصت (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وحددت وزارة الصحة محافظات القوافل للكشف والعلاج مجانًا والتي شملت (البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية - الدقهلية - المنيا)، بالأماكن التالية: 

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