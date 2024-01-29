اليوم.. انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليوم وغدًا الموافقين 29 و30 يناير 2024.

وتتضمن القافلة الطبية تخصصت (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وحددت وزارة الصحة محافظات القوافل للكشف والعلاج مجانًا والتي شملت (البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية - الدقهلية - المنيا)، بالأماكن التالية: