صاروخ روسى يضرب منطقة كريمنشوك فى أوكرانيا

قال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيًا أصاب موقعًا صناعيًا في منطقة كريمنشوك بوسط أوكرانيا أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي، مضيفًا أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات.

وكتب حاكم منطقة بولتافا فيليب برونين على تطبيق الرسائل تيليجرام: 'لليوم الثاني على التوالي، يهاجم العدو منطقة بولتافا'، مشيرًا إلى أن الهدف كان في منطقة كريمنشوك، وقال في وقت لاحق إنه لم تقع إصابات.

وأصاب هجوم صاروخي يوم السبت موقعًا صناعيًا في نفس المنطقة مما أدى إلى نشوب حريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في تلك الحادثة.