مسئولون أمريكيون: إجلاء الجنود طبيا من القاعدة لتلقى العلاج

قال مسئولان أمريكيين، اليوم الأحد، إن بعض الجنود الأمريكيين المصابين تم إجلاؤهم طبيا من القاعدة الأمريكية لتلقي المزيد من العلاج، وأوضح مسؤول أن الطائرة بدون طيار ضربت بالقرب من ثكنة القاعدة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين على الأقل.

الصراع الامريكي الايراني



اقترب شبح الصراع العسكري الأمريكي الإيراني المباشر يوم الأحد عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 34 آخرين في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة خدمة أمريكية على الحدود الأردنية وسوريا.

وألقى بايدن باللوم على فصائل مسلحة ومتمركزة بشكل رئيسي في العراق في الهجوم “الحقير” وتعهد بالانتقام.



وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية مسؤوليتها عن هجوم يوم السبت على البرج 22، وهو موقع عسكري على الحدود الأردنية السورية العراقية، ولم تبذل الولايات المتحدة أي محاولة لإخفاء اعتقادها بأن إيران هي المسؤولة في نهاية المطاف.



وتم إطلاق أربع ضربات منفصلة بطائرات بدون طيار على ثلاث قواعد أمريكية، وكانت الولايات المتحدة تحقق في سبب عدم تمكن آلية الدفاع في قاعدة T-22 من صد الطائرة بدون طيار.

ويعاني العديد من الجنود الأمريكيين المصابين من إصابات في الدماغ، لكن لم يتم الكشف عن مدى الإصابات. وقال مسؤول إن الطائرة بدون طيار ضربت منطقة قريبة من الثكنات، وهو ما يفسر العدد الكبير من الضحايا.



واجهت القوات الأمريكية وابلًا شبه يومي من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في العراق وسوريا منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكن هذا الحادث يجعل الولايات المتحدة أقرب كثيرًا إلى صراع مباشر مع إيران، وهي نتيجة يصر الجانبان على رغبتهما في تحقيقها٫ ولكنها قد تكون الآن غير قادرة على منعها مع انتشار الحوادث وتصاعد تأثيرها.