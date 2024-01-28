الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بخطف طفلتين في واقعة الأسانسير للجنح

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

قالت نهاد أبو القمصان، محامية طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، إن جهات التحقيق أحالت التشكيل العصابي في واقعة خطف طفلتين والشهيرة إعلاميا بواقعة الأسانسير، إلى محكمة الجنح.

وأضافت أبو القمصان، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما ورغم مقاومة الطفلتين فإن الخاطفين نجحوا في تخديرهما ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة، وتم إفلات إحداهن وخطف الصغرى،وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

وتابعت أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

طفلتي الأسانسير مدينة نصر التشكيل العصابي خطف طفلتين واقعة الأسانسير

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