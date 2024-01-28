الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا تشيد بالدور المصري لدعم القضية الفلسطينية

ماهلينجي موتسيري
ماهلينجي موتسيري

قالت ماهلينجي موتسيري، متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، إنهم مستمرون في قضيتهم أمام العدل الدولية لأبعد نقطة لوقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "رفعنا الدعوى القضائية أمام العدل الدولية دعما للشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار".

وأكدت: "قدمنا الدعم للشعب الفلسطيني على أكمل وجه تضامنا معهم أمام العدوان الإسرائيلي"، مشددة على قيام الإعلام الدولي بدوره.

وأشارت متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا إلى أن هنالك دورا فاعلا في مصر لدعم القضية الفلسطينية، إذ قدمت العديد منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا العدل الدولية غزة فلسطين القضية الفلسطينية

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