الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تسأل روسيا عن جثث أسرى قتلوا إثر تحطم طائرة

الحادث
الحادث

وجه رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، السبت، سؤالًا يتعلق بسبب عدم وجود صور لجثث جنود أوكرانيين قُتلوا في حادث تحطّم طائرة عسكرية مؤخرًا.

وتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة نقل عسكرية، الأربعاء، في منطقة حدودية روسية، ما أسفر عن مقتل 65 أسيرًا أوكرانيًا، كان من المقرّر أن يكونوا محور عملية تبادل في ذلك اليوم، وفق موسكو.

ورغم أن أوكرانيا لم تؤكد أو تنف تورّطها في الحادث، إلا أنها أعربت عن شكوكها في وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

وقال كيريل بودانوف، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأوكراني: "هناك عدد من العناصر غير الواضحة"، مضيفًا "لم يُظهروا مواقع مغطّاة بالجثث والأشلاء".

ونشرت هيئة التحقيق الروسية ثلاثة مقاطع فيديو، قالت إنّها لموقع الحادث، حيث يُظهر أحد هذه المقاطع لقطة مقرّبة ضبابية لإحدى الجثث، فيما يُظهر آخر فريق طب شرعي وهو يُغلق كيس جثث.

أما المقطع الثالث، فهو عبارة عن لقطات مشوّشة قيل إنّها تظهر مركبات تنقل الأسرى إلى الطائرة قبل إقلاعها، غير أنّ جودة هذا المقطع كانت سيئة للغاية بحيث لا يمكن التحقّق منها.

وعلّق بودانوف على ذلك بالقول "لا توجد جثث، لا يوجد شيء".

وأكدت كييف أنّه كان من المقرّر تبادل أسرى في اليوم ذاته، لكنّها أوضحت أنّ موسكو لم تطلب وقفًا جويًا مؤقتًا لإطلاق النار قرب الحدود، كما فعلت سابقًا عندما تمّ نقل أسرى حرب بالطائرة لتبادلهم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنّه "من الواضح أنّ القوات الأوكرانية أسقطت الطائرة"، معتبرًا أنّ استخبارات الجيش الأوكراني "كانت تعلم" بأنّها تنقل 65 جنديًا أوكرانيًا.

من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق دولي في الحادث.

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