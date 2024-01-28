"مبادرة تاريخية" أوروبية لمكافحة تهريب الكوكايين

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي بالتاريخية، حيث اجتمع قادة من حوالي عشرين ميناء أوروبيًا في أنتويرب؛ بهدف التصدي للتهديد المتصاعد الذي تشكله المنظمات الإجرامية في تهريب الكوكايين.

وتأكيداً على الحاجة إلى مكافحة الشبكات عبر كيان تنظيمي، أطلقت المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي "تحالف الموانئ" في 24 يناير.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن التحالف يهدف إلى مواجهة المنظمات الإجرامية التي حولت شحن الحاويات إلى قناة رئيسة لتهريب المخدرات، ولاسيما الكوكايين.

وشددت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، على الضرورة الملحة لحماية المواطنين والمجتمع والاقتصاد.

كذلك شددت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، على خطورة التهديد، وقارنته بالإرهاب، مؤكدة ضرورة الدفاع عن الديمقراطية ضد الجريمة المنظمة.

وركز الاجتماع الافتتاحي على إقامة تعاون بين الموانئ ومواءمة التدابير الأمنية ضد المتاجرين بالبشر المنظمين بشكل متزايد.

وفي مواجهة هيكل إجرامي ديناميكي ولامركزي، أكدت مديرة اليوروبول، كاثرين دي بول، على الحاجة إلى بذل جهود مستمرة.

ومع دفع الضوابط المشددة في الموانئ الرئيسة في شمال أوروبا المتاجرين إلى تغيير أساليبهم، ظهرت طريقة عمل جديدة، حيث يتم الآن توجيه المخدرات إلى بلدان المغرب العربي أو غرب أفريقيا قبل تحميلها على سفن أصغر متجهة إلى جنوب أوروبا.

وتدعو بلجيكا والمفوضية الأوروبية إلى إقامة شراكات بين سلطات الموانئ والجمارك والشرطة وشركات النقل البحري الكبرى، إذ يهدف التحالف إلى تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتعزيز الضوابط والأمن، ورسم خرائط التدفقات، وتفكيك شبكات الاتجار.