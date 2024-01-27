السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى.. الأورمان تدخل البهجة على 25 عروسا من اليتيمات بالشرقية

جريدة الدستور

أطلقت جمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي، حفل تجهيز الفتيات الأيتام المُقبلات على الزواج بتقديم مساعدات مالية، وذلك اليوم السبت، لإدخال البهجة والفرحة والسرور علي قلوبهن.

ونظمت الجمعية اليوم بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي، حفل تجهيز 25 عروسة من الفتيات الأيتام غير القادرات على تجهيز أنفسهن.

ووزّعت جمعية الأورمان، المساعدات المالية، لكل فتاة بإجمالى 25 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من منطقة المعادي بالقاهرة، حيث قدمت الجمعية التهنئة للعرائس بمناسبة قدوم الزفاف.

يأتي ذلك إيمانًا من التحالف الوطني للعمل التنموي، بدوره المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا فى جميع قرى ومراكز الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لمختلف الفئات الاجتماعية، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوي المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجا.

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