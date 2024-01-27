"أم البلاد".. أغنية لوزارة الداخلية احتفالا بعيد الشرطة رقم 72 (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية الاحتفال بعيد الشرطة، حيث بثت أغنية بعنوان "أم البلاد"، تحكي تاريخ وأمجاد مصر، ودور الشرطة المصرية في تحقيق الأمن، وخلق أجواء آمنة للمواطنين.



ويأتى عيد الشرطة إحياء لذكرى معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.