السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هذه البنت

جريدة الدستور

تلك الأنثى أقدمها للناس لعلهم يعرفون ويفهمون حالى وتجوالى كقاطع طريق فى زحمة الليالى وتربصى فى عتمة السكك المقطوعة لأقتنص فرص ما سانحة.. وحين يفهمون ويعرفون «رجاء» لسوف يجدون الذريعة لكل أفعالى التى قد لا تصدق، وسيجدون لى ألف مبرر لانصرافى إلى هوامش المدينة، كمسكين يبحث عن صدقة تخصه وحده.. 

إنها دنيا صغيرة، فى قلبها «رجاء».. إنها «رجاء» العادية البسيطة وفى قلبها الصغير دنيا كبيرة. 

من أجلى تستيقظ كل فجر جديد، وتتمطى فتلين الأشياء العصية أمامى.. تفتح باب بيتهم الطينى الضيق، وتطلع للفجر الرخامى الملامح، وتكتب بأقدامها الناصعة فوق أرض الحارة، أول أحداث نهارى.. وتتمطى فتتثنى وتنفرد مفاتن الروح والجسد أمامى، ويستقر الصباح الجديد فى المسافة القصيرة الفاصلة ما بيننا.. وتروح بحماسة المحبين نحو «عشة الفراخ» الرابضة قرب باب بيتهم، وتطمئن على سكانها المشاغبين، وتطعمهم وتسقيهم بمهل وهى تناغيهم، ثم توارب الباب القصير ليخرج دجاجها وهو يقأقئ مستريبًا، ويشرع الدجاج فى اكتشاف العالم ببطء، غير مصدق أنه امتلك حرية مجانية بغير مقابل.. وهى تتابعه بروح نظيفة.. وتتمطى فى جلبابها المنزلى.. ترنو إلى فوق، وتكلم السماء بهمس بالكاد أسمعه، فينساب شعرها الفحمى، ويلمس وجه النور القادم من عند الرب.. تفرد ذراعيها وتعانق صدر العالم، وكالعادة تفور «قهوتى» الموضوعة على الموقد، وينزل بعض منها من حافة «التنكة» الصغيرة.. أشم رائحة شياطها، وأسمع وشيشها وهى تناقش النار التى انطفأت.. أترك النافذة الصغيرة المطلة على الحارة، وأسرع إلى عتمة البيت، وأنشغل بتفاصيل مزمنة غير مهمة، تاركًا الحديث الخافت بين البنت الحلوة وبين السماء.. أرتشف قهوتى وأنا أعرف أن فى مثل هذا الوقت حتمًا الدجاج قد استدار حول البنت، ليشوف معها نقاء الصباح، وبهجة القادم من بعيد.. «رجاء» أول خبر يأتينى من الخارج.. نور صافى يدخلنى كل فجر.. وطمأنينة تكفينى حتى أعبر هذا اليوم بسلام.. هى آخر نبأ يُدهشنى قبل أن يقفل الليل بابه علىّ ويسجننى.. والبنت الحلوة «رجاء» باستمرار تمنح البهجة لى وللدجاج.

الأكثر قراءة

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟