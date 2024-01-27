كيف تتخلص من مشكلة الإسهال بأطعمة موجودة في كل منزل؟

الإسهال هو حالة هضمية شائعة تسبب برازًا رخوًا أو مائيًا، يعاني معظم الأشخاص من الإسهال العرضي، والذي يمكن أن يكون ناجمًا عن مرض مثل أنفلونزا المعدة، لكن بعض الأشخاص يعانون من الإسهال المزمن المتكرر بسبب أمراض كامنة مثل مرض التهاب الأمعاء.

سواء كنت تعاني من الإسهال الناجم عن فيروس، أو لديك حالة طبية تسبب نوبات إسهال متكررة، فإن إجراء تغييرات مؤقتة على نظامك الغذائي عن طريق إزالة بعض الأطعمة وإعطاء الأولوية لأطعمة أخرى يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.

فكما جاء في موقع "هيلث"، من المهم اختيار الأطعمة التي تكون سهلة على الجهاز الهضمي وتساعد على استبدال السوائل والمواد المغذية التي يتم فقدانها من خلال البراز الرخو. على سبيل المثال، الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والدهون والسكر المضاف وغيرها من المكونات يمكن أن تجعل الإسهال أسوأ.

إذا كنت تعاني من الإسهال، فكر في تجربة الأطعمة التالية:

الموز: يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم، مما قد يساعد في سحب الرطوبة من البراز وتقليل أعراض الإسهال.

الأرز الأبيض: الأرز الأبيض منخفض بالألياف وأسهل للهضم من الحبوب الغنية بالألياف مثل الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى.

عصير التفاح: على عكس التفاح الخام الكامل، يتم تقسيم عصير التفاح إلى شكل سهل الهضم، وهو خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الإسهال.

الخبز المحمص: الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف يسهل على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال تحمله.

البسكويت العادي: مثل الخبز المحمص الأبيض، البسكويت العادي المصنوع من الدقيق الأبيض أو الدقيق الخالي من الغلوتين ومنخفض الألياف سهل الهضم ويمكن أن يساعد في تهدئة معدتك.

المرق والحساء: الحساء والمرق قليل الدسم ومنخفض الألياف مرطب وغني بالعناصر الغذائية التي يمكن فقدانها من خلال البراز المائي، مثل الصوديوم.

المعجنات: المعجنات وغيرها من الأطعمة المالحة والوجبات الخفيفة مثل رقائق التورتيا منخفضة في الألياف وتوفر الصوديوم، وهو المنحل بالكهرباء الذي يتم فقدانه من خلال الإسهال.

مصادر البروتين البسيطة قليلة الدسم: بياض البيض، وصدر الدجاج، ولحم البقر الخالي من الدهون، والأسماك الخالية من الدهون عادة ما يتم تحملها جيدًا عند الإصابة بالإسهال.

حبوب الإفطار منخفضة الألياف: يجب اختيار رقائق الذرة والفارينا بدلًا من الخيارات الغنية بالألياف.

البطاطس المخبوزة: البطاطس بدون الجلد سهلة على المعدة وتحتوي على البوتاسيوم، وهو إلكتروليت يتم فقدانه بسبب الإسهال.