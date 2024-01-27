السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 6 محافظات.. تعرف على الأماكن

قوافل حياة كريمة
قوافل "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 6 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليوم وغدًا الموافقين 27 و28 يناير 2024. 

وتتضمن القافلة الطبية تخصصت (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وحددت وزارة الصحة محافظات القوافل للكشف والعلاج مجانًا والتي شملت (سوهاج - المنوفية - أسيوط - بني سويف - كفر الشيخ - الفيوم)، بالأماكن التالية: 

أماكن انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية 

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