انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 6 محافظات.. تعرف على الأماكن

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 6 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليوم وغدًا الموافقين 27 و28 يناير 2024.

وتتضمن القافلة الطبية تخصصت (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وحددت وزارة الصحة محافظات القوافل للكشف والعلاج مجانًا والتي شملت (سوهاج - المنوفية - أسيوط - بني سويف - كفر الشيخ - الفيوم)، بالأماكن التالية: