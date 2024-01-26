الأهلى يغادر فندق الإقامة لمواجهة «حتا الإماراتى» وديًا

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامة البعثة في عجمان في الطريق إلى مواجهة فريق حتا الإماراتي وديا والمقرر لها الخامسة مساء بتوقيت الإمارات (الثالثة بتوقيت القاهرة).

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرة وذلك استعدادًا لمواجهة حتا الإماراتي الودية المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام حتا، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

تشكيل الأهلي المتوقع، أمام حتا الإماراتي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : وسام أبو علي.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة حتا الإماراتي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.

وخاض الفريق تدريباته في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) اليوم الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.