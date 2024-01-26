الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يتابع تبطين 3 ترع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

يشهد مركزا الشهداء وأشمون، بمحافظة المنوفية، أعمال المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة"، في كثير من المجالات الحياتية التي تهم المواطن المصري، وترفع من درجات التحضر والخدمات التي تقدم له.

ويشهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية تبطين 3 ترع في الوقت الحالي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووجَّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمتابعة الدورية وتقديم الدعم اللازم لإنجاز تلك المشروعات.

وتابعت منال عبده، نائب رئيس المدينة، رفقة محمود أبوسماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما، بداية أعمال تبطين ترعة منية الواط بقرية العراقية بطريق شبين الكوم.

وتهدف الدولة من خلال تبطين الترع إلى التقليل من كميات المياه المهدرة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام للترع.

وتفقّد طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، أعمال تبطين ترعة السمسمية بناحية ميت شهالة لاستئناف أعمال الرصف بالطريق، كما تابع أعمال بناء سور حول ما سبق تبطينه من الترعة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف طريق ترعة السمسمية بكلا الاتجاهين أولًا بأول بعد انتهاء أعمال التبطين ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال للدفع المستمر لنسب التنفيذ وتذليل كل المعوقات وسرعة إنهاء أعمال التطوير بالمنطقة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية ترعة دبركي رئيس مدينة الشهداء متابعة أعمال تبطين الترع

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