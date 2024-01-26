الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى: انضمام أوكرانيا للناتو صفعة لروسيا

راند بول
راند بول

اعتبر السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول، انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "صفعة لروسيا" لن تتحملها، على حد تعبيره.

ورأى بول أن السياسيين الأمريكيين عالقون في الماضي ويرفضون أدنى المحاولات لتحسين العلاقات مع موسكو.

وأعرب، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون، الأربعاء، عن ثقته في أنه سيكون من الأفضل لأوكرانيا أن تتخلى عن رغبتها في أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بول: "هذا (انضمام أوكرانيا إلى الناتو) استفزاز حقيقي، وهذا يعني أن جيشنا سوف يأتي ويذهب، إنه بمثابة صفعة على الوجه (بالنسبة لروسيا)".

وذكر أن الموقف المناهض لروسيا للمشرعين في واشنطن يسبب للسيناتور "بعض الحيرة".

وأضاف: "أعتقد أن بعض هؤلاء الأشخاص (أعضاء الكونجرس الأمريكي)، كانوا وما زالوا عالقين في التفكير في زمن الحرب الباردة. ولم يفهموا أبدًا أن المستقبل يمكن أن يكون مختلفًا، إذا حاولنا إقامة نوع من العلاقة (مع روسيا)".

ووفقًا لراند بول، ترفض النخب الأمريكية اتخاذ حتى أصغر الخطوات نحو إقامة علاقات جيدة مع روسيا.

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