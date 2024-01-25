د. محمد الباز: حديث صادق وصريح مع الرئيس.. كيف يفكر؟ وكيف يخطط؟ وكيف يرى الحل؟

بعد أن أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته الرسمية فى الاحتفال بعيد الشرطة، والتى التزم بنصها فلم يخرج عنها، توقعت أنه سيتحدث- كما قال من القلب- عما يعرف أنه يشغل بال المصريين واهتمامهم، وهو ما حدث بالفعل.

كانت لدى الرئيس عدة رسائل مهمة أراد لها أن تصل إلى الشعب بوضوح، وقد استمعنا إليها جميعًا، وهى رسائل لم تخرج عما سبق وقاله فى مناسبات مختلفة، فعادته التى لم تتغير هى أنه لا يُخفى شيئًا حدث، ولا يدعى أن شيئًا حدث دون أن يحدث.

بعد الاحتفال جلسنا فى حضرة الرئيس- مجموعة من المسئولين والإعلاميين- ليبدأ الحديث من جديد.

كان الكلام مختلفًا، وأستطيع أن أقول إنها جلسة غلبت عليها الأفكار والتأمل فيما يحدث، مع إصرار وتصميم وعمل، ووعد بأن الأزمة الخانقة التى تحيط بنا ستنتهى، كان الرئيس فى حديثه واضحًا ومباشرًا وصريحًا، لم يلجأ إلى تجميل الصورة، فهو لا يخدع نفسه أبدًا، وعليه فليس من المنطقى أن يخدع شعبه.

أعلن الرئيس أمام الجميع أن المشكلة الأساسية التى تحيط بنا هى نقص الدولار، وإذا قمنا بحلها فلن يستطيع أن يقف أمامنا أحد أو شىء، دون أن يغفل ما تحملته مصر، سواء فى مواجهة الإرهاب، وهى المواجهة التى أنفقت عليها الدولة ما يزيد على ١٢٠ مليار جنيه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية، ودون أن يتجاهل تبعات الأزمة العالمية التى أثرت سلبًا على مصر وعلى العالم وتسببت فى ارتفاع الأسعار.

تساءل الرئيس:

هل ما حدث بسبب عدم ترتيب أولوياتنا؟

هل لدينا أزمة فى الدولة تجاه مسارها الذى اختارته منذ ثورة ٢٠١٣؟

هل كان من الممكن أن يتأجل العمل فى القطاعات العديدة التى بدأنا فيها واستوعبنا من خلالها ملايين المصريين ووفرنا لهم فرص عمل؟

وهل كان المواطنون على استعداد لتحمل الأوضاع المتردية التى كانت موجودة؟

يسأل الرئيس وهو يعرف الإجابة.

يسأل ليضعنا وجهًا لوجه أمام الأحداث والوقائع وما نردده ليل نهار من آراء وأفكار ومناقشات.

وكان طبيعيًا أن يختم هذه التساؤلات بقوله: هل كان الأفضل أن نتحمل الواقع بتفاصيله وأزماته ومشاكله وضغوطه، ونظل كما نحن نعانى، أم نتحمل نتائج الحراك نحو الحل لمشاكلنا، ونحن نعرف أننا فى النهاية سنجد نتائج؟

هذا ما حدث تحديدًا، ولنأخذ مثلًا الكهرباء، لقد جاءت علينا أيام- ربما حتى ٢٠١٥- كانت الكهرباء تنقطع بالساعات الطويلة، ولم يكن هناك حل إلا ببناء محطات توليد كهرباء، وهى المحطات التى تكلفت أموالًا طائلة، وظللنا سنوات طويلة لا نعانى إطلاقًا من انقطاعات الكهرباء، وإذا احتج أحدهم وقال إننا عدنا لتخفيف الأحمال، فما الذى حققناه؟

سأقول لك: «المقارنة بالطبع ليست منصفة، فقد كانت الكهرباء تنقطع لما يقترب من الـ١٢ ساعة، بل كانت تغيب عن بعض القرى لأيام عديدة، الآن لا يزيد تخفيف الأحمال على ساعتين على الأكثر، وهو أمر طارئ، لا يتعلق بمحطات الكهرباء، بقدر ما يتعلق بالوقود الذى أثر على توافره حاجتنا إلى الدولار؛ لسداد التزامات مصر الخارجية وتوفير السلع الأساسية».

لقد قال الرئيس نصًا: «كان من الممكن أن تستمر مشكلة الكهرباء دون حل ما لم نجعلها أولوية ونحقق فيها إنجازات كبيرة، وكان تقديرى بعد أن تحدثت مع وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن تكون الأولوية لحل أزمة الكهرباء فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦، ولا يخفى عليكم أن هناك دولًا أخرى ظلت مشكلة الكهرباء فيها لفترة طويلة امتدت إلى ٣٠ و٤٠ سنة؛ بسبب أنها اتخذت مسارات وأولويات أخرى».

يقدر الرئيس معاناة المواطنين جيدًا، يعرف أنهم تحملوا الكثير، لكنه يعرف أيضًا أن ما تحملناه لن يضيع، فنحن ما تحملنا إلا من أجل بناء وطننا، والأوطان لا تُبنى إلا بالجهد والعرق والدم والدموع.

يقول الرئيس: «الإيجابية الوحيدة التى يمكن أن نمسك بها فى هذه الأزمة هى أن صلابة المواطن المصرى زادت، قدرته على التحمل أصبحت راسخة، فما جرى لم يكن ليتحمله الناس فى السنوات الماضية، لكن ولأننا تحملنا ونستطيع أن نتحمل أكثر من أجل بلدنا، فإننا نثق فى أن هذه الأزمة ستنتهى، فأنا أراهن دائمًا على إرادة المصريين، وإرادة المصريين لم تخذلنى أبدًا، ولم تخذل بلدهم».

قد تكون هذه هى الإيجابية الكبرى فيما جرى.

لكن هناك قيمة كبرى أخرى خرجنا بها.

لقد ظللنا- كما يقول الرئيس- سنوات طويلة نعرف الحلول لأزماتنا ومشاكلنا لكننا لم ننفذها، الآن فرضت علينا الأزمة الحل، جعلتنا نستجيب له ونتجاوب معه، لأنه هو المخرج الوحيد، فتأجيل الحلول يعقد المشاكل، والإجبار عليها رغم أنه مرهق، إلا أنه مفيد فى كل الأحوال.

القضية، كما يرى الرئيس، وكما يعمل على هدى منها هى: هل نضحى جميعًا حتى نحقق نتائج نرضى عنها، أم لا نضحى إطلاقًا، ونترك الأمور على حالها، حتى نجد أنفسنا أمام وضع لا نرضاه ولا نقبله، وساعتها لن يكون هذا الوطن لا لنا ولا للأجيال التى ستأتى من بعدنا؟

يقول الرئيس هذا، وهو يثق تمامًا من اختيار الناس فى مصر، فلا يمكن أن يرفض المصريون التضحية إذا كانت من أجل بناء بلدهم والحفاظ على وطنهم، ولا يمكن أن يرفض المصريون التضحية وهم يعرفون أن هناك نتائج إيجابية بالفعل، فحركة البناء التى لم تتوقف هى التى سندت البلد فى هذه الأزمة.

يعرف الرئيس أكثر من غيره ما الذى جرى على الأرض فى مصر، يقول: كل وزير من الوزراء يعمل على ملف واحد، يباشر عدة مشروعات داخل هذا الملف، وأنا أباشر مع الوزراء جميعًا ملفاتهم، ولذلك فأنا أعرف كل ما حدث على أرض مصر، وأعرف كم الجهد الذى بذلناه، وأعرف أيضًا أننا نستطيع أن نتقدم أكثر، وأن هذه الأزمة لا يمكن أن تكسرنا، فقد عبرنا أزمات أخرى كانت أكثر حدة دون أن تؤثر فينا.

وفى ثقة تامة يقول: «الله سبحانه وتعالى أعاننا فى ظل ظروف لا يمكن أبدًا لدولة فى حالتنا أن تتمكن من إنجاز ما تم خلال السنوات الماضية، خاصة أن مواردنا محدودة جدًا، وعدد سكاننا كبير، وهذه الموارد لا تكفى كل شىء نحتاجه».

يقول الرئيس كل ذلك ويستدرك ليضعه فى موضعه تمامًا، فهناك من يتصيد من بين السطور كلمات، يحاول بها أن يشوه التجربة كلها، ولذلك قال: «لا يستطيع أن يمن أحد على الناس بشىء، لأنه لا أحد يدفع للناس من جيبه، هذه أموال الناس تُنفق من أجل الناس، لكن من المهم أن يعرف الجميع ما يحدث، ولذلك نتحدث، لا لنقول لهم إننا فعلنا أو أنجزنا، ولكن لا بد أن يكون الجميع على علم بما يجرى على الأرض».

هذه الحقيقة لم تمنع الرئيس وهو يتحدث معنا من الإفصاح بشكل كامل عن المشكلة الأساسية التى نعانى منها الآن.

يستمع الرئيس من الجميع، ينصت لمن يتحدثون إليه، وتحديدًا من الخبراء الاقتصاديين، قال لنا إن الخبراء قالوا له حتى تتوقف الأزمة فلا بد أن يتوقف كل شىء، يتوقف العمل فى المشروعات القومية، لكنه رفض أن يلجأ إلى هذا الحل، فما كان له أن يضحى بفرص عمل ملايين المصريين، وما كان له أن يتوقف، فلا نستطيع أن نستأنف العمل مرة أخرى إلا بأضعاف ما ننفقه الآن.

سأل الرئيس الخبراء الذين تحدثوا إليه سؤالًا محددًا: هل عندما نكون فى أزمة نتحملها وهى ضاغطة علينا حتى تمر، أم نأخذ مسارًا آخر يمكن أن يهدم كل شىء؟

حدد الرئيس إجابته، قرر أن يعمل وهو يثق أن المصريين سيختارون وطنهم وسيتحملون الكثير من أجل أن يكون آمنًا ومستقرًا، ومن أجل أن تكون نتائج العمل والتحمل من أجل الأجيال القادمة، التى لن تسامحنا أبدًا إذا أهملنا أو قصرنا أو استسلمنا.