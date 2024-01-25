حبس المتهم باحتجاز زوجته والتعدي عليها بالضرب في الوايلي

تواصل نيابة الوايلي التحقيق في واقعة تعدي عامل على زوجته بالضرب وإصابتها عدة إصابات بالغة من جروح وكدمات في جسدها وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه وما زالت التحقيقات مستمرة.

وأكدت السيدة في أقوالها أن زوجها احتجزها فى منزله لمدة عامين وتعدى عليها بطرق وحشية ومنعها من زيارة أهلها، كما أنه يقوم بتصويرها خلال التعدى عليها بالضرب، وبمواجهة المتهم وتفريغ هاتفه المحمول تبين صحة ادعاء المجنى عليها وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما ألقت قسم شرطة الوايلي القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه فيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى.

وبسؤال المتهم عن مصدر السلاح اعترف أنه جاء لزيارة زوجته وتعدى بالضرب عليها لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط وحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه.