سمير فرج: "دفعتنا الوحيدة التي لم تحظ بصورة تكريم مع قادة أكتوبر"

شهدت قاعة فكر وإبداع "بلازا 1" بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 فعاليات ندوة مناقشة كتاب "شاهد على حرب أكتوبر"، بحضور اللواء الدكتور سمير فرج ويناقشه اللواء علي الببلاوي والدكتور محمد عبد الشافي.

وقال اللواء محمد أحمد هلال إن د.سمير فرج تخرج كلية أركان حرب 73 بترتيب امتياز، ونتيجة ذلك بعث إلى كلية كامبريدج إنجلترا وبعد تخرجة عين مدرسا ومن بعدها عاد ليتزلى العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وله العديد من المؤلفات في المجال العسكري وغيرها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أضاف هلال: "الكتاب الذي نحن بصدد مناقشته يتضمن 7 فصول وصدر بعد 50 سنة من حرب أكتوبر وتضمن العديد من الخرائط التوضيحية.

أكد أحمد هلال أعرف د.سمير فرج منذ نصف قرن واعرف تمامًا كيف جاءت شهادته وكيف عرف بوادر الهزيمة في اليمن وكل مشاعر الهزيمة والانكسار في يوليو 67، في معركة لم يسمح له ولا لزملاءه المشاركة فيها.

وتابع “كل أحداث هذه الفترة التي عاشتها مصر في حرب الاستنزاف التي وصفها سمير بأعظم الحروب التي خاضتها مصر”.

وأكد أن سمير فرج أصغر ضابط في غرفة القيادة المركزية في حرب أكتوبر، وكان شاهد عيان على حرب 1973.

معرض الكتاب

وقال سمير فرج: “كتبت هذا الكتاب الذي يعد الـ6 في ترتيب عدد كتبي، وقصدت أن أبدأ فيه بالحديث عن حرب اليمن وما مررنا به من ظروف قاسية، ومن ثم عدنا لنشهد أسوأ يوم عشناه وعاشته مصر عام 67".

لفت إلى أن الدورة الوحيدة في كلية الحرب التي لا توجد له صورة تخرج أو تكريم، لأنها جاءت في وقت الحرب وكنت قد تخرجت بترتيب الأول على دفعتي".