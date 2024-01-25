لجنة الإشراف على انتخابات البيطريين تُعلن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات

أعلن الدكتور ناجى سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.

وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي: https://vet.egy-vet-synd.org، للاستعلام عن الاشتراكات، وكذلك وجود الأسم ضمن الجمعية العمومية المقيد بها ( النقابة الفرعية )، ويكون الإستعلام برقم القيد بالنقابة.

ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم فى تلقى الطعون فى 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجارى، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالى،:

19 تنازل عن الترشح.

13 تظلم من مرشحين.

24 طعن ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

فتح باب التنازلات

وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت فى انتظار باقى التنازلات التى قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأى القانونى من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.

وكان أعلن الدكتور ناجى سلام رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن غلق باب الطعون، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت 14 طعنا منهم طعون متكررة على المرشحين، وجارى فحص الطعون والبت فيها من قبل اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع المستشارين والقانونيين بالنقابة العامة.

وأشار سلام، إلى فتح باب التنازلات من الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، على أن تقدم باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة بجاردن سيتى أو ترسل بالبريد السريع.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970