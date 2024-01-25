الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: هجوم إسرائيل على مركز تدريب للأمم المتحدة بغزة "مثير للقلق على نحو لا يصدق"

نائب المتحدث باسم
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء هجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خانيونس بقطاع غزة.


وجدد باتل - في إفادة صحفية، مساء أمس الأربعاء- دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية. وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية.

وأضاف: "نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خانيونس"، واصفا الهجوم بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".

وشدد على ضرورة حماية المدنيين، "ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".

كان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قال إن تسعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 75 آخرون، عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

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