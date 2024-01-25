الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوض عام الأونروا: قصف إسرائيل ملجأ تابعًا للوكالة "انتهاك صارخ لقواعد الحرب"

قصف إسرائيل
قصف إسرائيل

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، مساء الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ملجأ تابعًا للوكالة في خان يونس جنوب قطاع غزة يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب.

 

وكتب لازاريني - في منشور على منصة (إكس) اليوم - "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

 

واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميًا يتبع لوكالة "الأونروا" في خان يونس.

 

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

 

وخلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والمساجد والكنائس، كما دمرت البنية التحتية في القطاع. 

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