الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: معدل التضخم الاقتصادى يصل إلى 7.37%

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قالت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" إن معدل التضخم في روسيا ارتفع بنسبة 0.07% خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2024 ليصل معدل التضخم الإجمالي 7.37%.

 

وأضافت "روستات" - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأربعاء - أن معدل التضخم ارتفع في الوقت نفسه 0.13% في الفترة من 10 إلى 15 يناير، مشيرة إلى أنه وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الروسي 7.37% حتى 22 يناير 2024.

 

وبحسب الإحصاءات الروسية فقد ارتفعت أسعار سلع غذائية وفواكه مثل الجزر 1.9%، والموز 1.7%، وبنجر السكر 1.5%، والبصل 1.1%، والشاي 0.5%.


وكان التضخم السنوي في روسيا قد وصل خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42%.

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