مقرر "أولويات الاستثمار" بالحوار الوطنى: المواطن البسيط أولوية الدولة حاليًا

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن القيادة السياسية المصرية تسير بشكل ممنهج وخطوط عريضة واضحة للوصول تلبية إلى احتياجات المواطن المصري.

وأضاف محسب خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته اليوم أن المواطن البسيط هو الأولوية، مؤكدًا أن توجه الدولة سيكون نحو توفير المأكل والملبس والمشرب والصحة والتعليم للمواطن البسيط.

أيمن محسب: لا بد من التصنيع والتصدير لمواجهة أزمة الدولار

كما أشار إلى أن مصر مثلها مثل باقي الدول تمر بأزمة اقتصادية، مؤكدًا أنه لمواجهة أزمة الدولار لا بد من الإنتاج والتصدير والتصنيع والنظر إلى مقومات مصر نفسها عندما نتحدث عن الأولويات.

وتابع: "لا بد أن نتحدث عن أن مصر هي الدولة الأولى في العالم سياحيًا من حيث المؤهلات السياحية، ولا بد الاستثمار في هذا المجال إلى جانب توجيه الاستثمار في مصر سواء الأجنبي أو المحلي إلى الزراعة".