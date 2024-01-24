وزير الشباب يشهد احتفالات الوزارة بعيد الشرطة ويتفقد معسكر القرش ويُكرم المتميزين فى أنشطة الوزارة

خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسماعيلية

قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسماعيلية للمشاركة فى احتفال الوزارة بعيد الشرطة والذكرى السادسة لثورة 25 يناير وسط مشاركة نحو 30 ألف من الشباب والنشء والمواطنين من مختلف الأعمار السنية، كما افتتح الوزير- عبر تقينة الفيديو كونفرانس- جميع الاحتفالات التى تنفذها الوزارة بهذه المناسبة في نفس التوقيت في مختلف محافظات الجمهورية

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى معسكر القرش لتفقد مكوناته الإنشائية بعد تطويرها بشكل كامل تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة، وتتنوع إنشاءات المعسكر بين ملاعب وحمام سباحة وصالات أنشطة وأماكن للإقامة.

واختتم وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الإسماعيلية بتكريم المتميزين فى أنشطة الوزارة المنفذة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، كما حرص على حضور جانب من فعاليات المشروعات القومى لمراكز تدريب اللياقة البدنية الذى تنفذه الوزارة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لرجال الشرطة المصرية وجميع قياداتها بمناسبة عيدهم الوطنى، متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم الجسيمة في الدفاع عن سلامة واستقرار الأمن الداخلى للبلاد.

وأكد الوزير حرص أبناء مصر من النشء والشباب على مشاركة رجال الشرطة في عيدهم تقديرًا وإعزازًا لجهودهم الحثيثة وعيونهم الساهرة حمايةً للمواطنين وضبط الأمن الداخلى، مشيرًا إلى الاحتفالات الكبيرة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المحافظين في كل ربوع الوطن لمشاركة أبناء الشرطة في عيدهم.

وتعليقا على تطوير معسكر القرش، أشاد الوزير بمستوى التطوير الذى لحق بالمعسكر الذى أصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى دور المعسكرات الشبابية فى استضافة النشء والشباب المشاركين فى مختلف البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بها على مدار العام التى لها أبعاد تثقيفية وتوعوية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

كما ثمن الوزير على حرص الشباب والفتيات على المشاركة فى مختلف الأنشطة التى تنفذها الوزارة فى جميع أنحاء الجمهورية، واتساع قاعدة المستفيدين منها، مشيرا إلى تنوع تلك المشروعات الشبابية والرياضة بشكل يتناسب ومتطلبات الشباب والعمل على تطويرها بشكل دائم.

وأوضح أن الوزارة ماضية فى تنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة فى ضوء استراتيجية ونهج الوزارة، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لجميع الأنشطة المنفذة للشباب فى هذا الشأن بجميع المحافظات التى تتسق وسياسة الوزارة.

وتنوعت المشروعات التى نفذتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بين "المشروع القومى الرياضى لقرى حياة كريمة، المشروع القومى للرواد، مشروع ألف بنت ألف حلم لكرة القدم النسائية، المشروع القومى الرياضى للأيتام ها أنا أحقق ذاتى، الرياضة من أجل التنمية، المعسكرات الرياضية يلا كامب، المشروع القومى للفتاة والمرأة".

كما كرم الدكتور أشرف صبحى، الرحالة محمد محمود أبوعجيزة الشهير بالمصرى لإنجازه فى رحلته بالدراجة من القاهرة إلى السعودية.

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