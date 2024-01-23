عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن أسباب الهجوم على محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، بعد تعرضه للإصابة، مؤكدًا أن صلاح ليس وحده منتخب مصر ولا يجوز مهاجمة النجوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إن هذا حدث مع رياض محرز نجم منتخب الجزائر، والمدرب رد على هذا الهجوم وقال إنه لا يوجد فريق في العالم نجمه واحد وأعظم فرق في العالم فيها 10 و15 لاعبًا على أعلى مستوى.

وأضاف أن محمد صلاح نفسه قال هذا منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن الجهاز الطبي أكد أنه يحتاج للسفر إلى ليفربول ومن يتابع المتخصصين سيفهم طبيعة حالته.

سبب انتقاد محمد صلاح

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس المنتخب، سافر لألمانيا بعد الإصابة ولم يتعرض للهجوم من أحد، مؤكدًا أنه من الممكن أن تنتقد صلاح ولكن في حدود، ويأتي هذا الانتقاد بسبب مواقف "صلاح" السياسية والتي يعبر عنها بطريقته وهي لا تعجب البعض.